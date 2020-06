Des vétérinaires soupçonnés d'avoir délivré illégalement des médicaments auprès d'agriculteurs

Ce lundi, trois vétérinaires ayant leur cabinet professionnel établi en Flandre ont été entendus par le Juge d'Instruction du Luxembourg, division d'Arlon. Ils sont soupçonnés de faits de délivrance illégale de médicaments auprès d'agriculteurs, permettant à ceux-ci d'exercer illégalement la médecine vétérinaire. Une information communiquée ce mardi par le parquet du Luxembourg.

Les trois vétérinaires ont été inculpés pour "faux en écritures" et "association de malfaiteurs" dans le cadre d'infractions à la loi sur l'exercice de la médecine vétérinaire et à la loi sur les médicaments. A l'issue de leur interrogatoire, ils ont été laissés en liberté sous conditions, dont celle de ne plus avoir de contact avec les agriculteurs concernés.