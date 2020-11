Des œuvres d'art de musées gratuitement à la maison !

Si vous ne pouvez plus vous rendre dans les musées pour le moment, pourquoi ne pas accueillir une œuvre d'art chez vous, à la maison ?

Dans le cadre de la campagne " à 2 pas de chez moi ", la province de Luxembourg et Idélux lancent l'opération "Art@home". Vous pouvez choisir parmi une trentaine d'œuvres mises à disposition par plusieurs structures muséales et collections de la province et signer une convention de prêt (franchise de 125€ en cas de dégâts, selon les conditions générales). Vous disposez alors de l’œuvre ( art ancien ou art moderne ) pendant trois mois et cela entièrement gratuitement. " L'idée , c'est de prêter de l'art gratuitement. A la différence des autres lieux où il y a des artothèques et où c'est payant, où il y a une location, ici, c'est totalement gratuit", insiste Rohan Graeffly, responsable des arts plastiques et des métiers d'art à la province de Luxembourg.

Les partenaires sont le Musée Archéologique d'Arlon, le Musée des Celtes de Libramont, le Famenne & Art Museum de Marche-en-Famenne, le Musée Gaspar à Arlon, le Centre d'Art Contemporain du Luxembourg belge à Montauban et la "S" Grand Atelier à Vielsalm.

La Province de Luxembourg, via son service de prêt de matériel, assure également la livraison. Cette offre est strictement réservée aux résidents et entreprises de la province de Luxembourg. Les peintures, moulages, photographies, etc sont à voir et réserver sur le site https://www.a2pasdechezmoi.be