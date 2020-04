Des tests de dépistage possibles au Luxembourg pour les frontaliers, mais les médecins généralistes belges n'en abusent pas

Au Grand-Duché de Luxembourg, les conditions d'accès au test "Covid 19" sont moins strictes qu'en Belgique ! Et les travailleurs frontaliers belges qui présentent des symptômes peuvent passer le test chez nos voisins, pour autant qu'ils disposent d'une prescription médicale... Cette ordonnance ou ce certificat les autorise, dans ces circonstances, à passer la frontière. Les médecins généralistes belges proches de la frontière luxembourgeoise, y ont ponctuellement recours mais préfèrent, en général, suivre les recommandations du Service Public Fédéral Santé et dépister en fonction des critères d’hospitalisation ! Le Docteur Christian Mergeai, médecin généraliste à Arlon nous explique qu’il a connu un cas, où, devant la demande pressante et l’anxiété du patient, il a prescrit le test grand-ducal. Mais le Docteur Mergeai n’en abuse pas parce que " certains tests peuvent parfois se révéler être des faux négatifs et procurer de fausses joies ! " Lorsqu’il sera question de déconfinement, il conviendra alors de dépister davantage ! Faudra-t-il à, ce moment-là, se tourner vers le Grand-Duché de Luxembourg ? le Docteur Mergeai dit que c’est envisageable, " mais d ’ici là, selon les informations des milieux médicaux, la Belgique sera prête à dépister de manière plus large ! "