Des subsides pour éviter la pénurie de vétérinaires en zone rurale

Vétérinaire, un métier de plus en plus pénible. Au fur et à mesure que les exploitations agricoles grandissent, la charge de travail s'alourdit pour les praticiens qui doivent faire face à des horaires à rallonge et souvent à l'épuisement. Afin d'éviter la pénurie en zones rurales, la Région wallonne et l'union professionnelle des vétérinaires ont prévu 75.000 euros pour la création d'associations d'au moins trois vétérinaires. Dans la commune de Libin, Quentin Lambert bénéficie déjà de cette aide...

Les candidatures pour l'appel à projets sont attendues avant le 31 juillet.