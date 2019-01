"Des sardines pour les sans toit" aide dans l'urgence des sans-abris d'ici ou d'ailleurs

Depuis plus d'un an, un collectif du sud-Luxembourg "Des sardines pour les sans toit ", vient en aide dans l'urgence aux sans-abris d'ici ou d'ailleurs. Le principe est simple, déposer dans une boîte - style boîte aux lettres, des sardines et des mouchoirs en papier. Chaque mois les dons sont de plus en plus conséquents et sont redistribués là où les besoins sont les plus urgents. Tout a commencé avec une boîte de collecte et aujourd'hui, on en compte une trentaine dans la région. Un millier de boîtes de sardines sont récoltées chaque mois. Elles sont ensuite distribuées auprès des réfugiés, à Bruxelles, Paris ou Calais (via le collectif wallon d'aide aux réfugiés) mais aussi auprès des SDF à Arlon, à l'abri de nuit d'Arlon et au resto du coeur. Dominique Graisse est l'initiateur de ce projet solidaire et nous explique comment il a eu l'idée de récolter des sardines :

"Les sardines au départ c'était pour qu'elles rentrent dans ma boîte. Puis finalement, on s'est rendu compte que la sardine c'est très protéiné, c'est transportable, les migrants peuvent les mettre dans leurs poches, et les manger avec un bout de pain, sans couverts..."