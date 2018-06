Des roseaux pour épurer les eaux de Martilly et Straimont dans la commune d'Herbeumont

L'AIVE vient d'inaugurer deux stations d'épuration de petite capacité. Elles permettent respectivement de traiter les eaux usées de 200 et 300 équivalents habitants. Ces stations de petites capacités de l'intercommunale AIVE utilisent une technique originale, les eaux sont traitées par des filtres plantés de roseaux. Les eaux usées après un dégrillage, sont dispersées sur une surface plantée de roseaux. Ce sont les bactéries fixées sur les racines et leur support en gravier, qui réalisent le travail de digestion de la pollution des eaux. Un processus très naturel et une technique encore peu utilisée en Wallonie.

Le taux d'épuration collective du bassin de la Semois est maintenant de plus de 86 %.