Des recommandations de vigilance pour les voyages au Grand-Duché de Luxembourg

Depuis dimanche soir, le Grand-Duché a donc été placé en zone orange par la Belgique parce que, ces derniers jours, le nombre de cas de Covid était en augmentation. Qu'est-ce que cela signifie concrètement pour les Belges ? Le Gouverneur de la Province de Luxembourg, voisine du Grand-Duché, Olivier Schmitz a obtenu des précisions. Les recommandations sont surtout adressées aux touristes qui séjourneraient au Luxembourg... "Les zones, les pays, catégorisés oranges, explique Olivier Schmitz, cela signifie, des recommandations de prudence qui concernent essentiellement les séjours touristiques." Ne sont pas directement concernés les quelque 40.000 frontaliers belges qui franchissent chaque jour la frontière luxembourgeoise," ni ceux qui font des courses ou le plein d’essence de l’autre côté de la frontière. Les touristes qui transitent par le Grand-Duché pour aller en France ou plus loin, ne sont pas non plus concrets, ce qui n’empêche qu’en toutes circonstances, il faut maintenir les gestes de prudence ajoute le Gouverneur. Quant aux séjours au Luxembourg, ils ne sont pas interdits, mais l’on recommande une vigilance accrue et pour ceux qui reviennent d’un séjour touristique chez notre petit voisin, de faire preuve de beaucoup de prudence et Olivier Schmitz conseille de consulter son médecin au retour et de vérifier l’apparition de symptômes… La situation est réévaluée régulièrement. Un bon conseil, quelle que soit votre prochaine destination, consultez régulièrement le site internet du Ministère belge des Affaires Etrangères.