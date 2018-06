Des nouvelles du Plan Particulier d'Intervention et d'Urgence pour l'entreprise Burgo Ardennes

La Cellule de sécurité provinciale, la zone de police de Gaume et les autorités communales viennent de dévoiler le Plan Particulier d'Intervention et d'Urgence pour l'entreprise Burgo Ardennes, située à Rouvroy.

L'entreprise est en effet qualifiée de "Seveso haut". C'est-à-dire une entreprise qui stocke et utilise une certaine quantité de produits chimiques. Ce Plan Particulier prévoit notamment une meilleure communication et collaboration entre l'entreprise, les services de secours mais aussi les citoyens en cas de crise. Les différents services ont notamment travaillé sur la situation géographique de l'entreprise. Anne Dalemans, des services fédéraux du Gouverneur précise qu'ils on travaillé sur la situation géographique, en étudiant l'environnement tout autour de l'entreprise :

"Les sources, les captages, les voies de circulation, les habitats et les collectivités situées à cet endroit. On a également travaillé sur un plan de mobilité, l'évacuation des populations, l'arrivée des secours sur place, et la circulation dans la zone."

Les citoyens peuvent désormais aller consulter ce plan dans les administrations communales de Virton et de Rouvroy, ainsi qu'au Palais Provincial d'Arlon. Les citoyens peuvent émettre des remarques et des avis sur ce plan. La consultation prendra fin le 13 juillet.