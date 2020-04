Des livres gratuits chez vous par la poste avec à la Province de Luxembourg et les bibliothèques

Il y a quelques jours, nous évoquions, les réticences des communes et des bibliothèques communales à mettre en place un dispositif pour permettre le retrait de livres à leurs lecteurs habituels. A présent, la Province de Luxembourg va proposer, gratuitement, l’envoi de livres par la poste. Dans un but de soutien culturel et social à tous les citoyens de la province et aux opérateurs locaux et dans un souci de prudence sanitaire, la Province de Luxembourg vous propose cet envoi postal de livres, mais aussi de jeux de la ludothèque provinciale et autres documents que vous pourrez réserver en ligne via le portail www.bibliotheques.province.luxembourg.be ou demander directement par téléphone au 084/840538 ou encore par mail à l'adresse viruslecture@province.luxembourg.be .

Vous pouvez aussi tout simplement demander de la lecture ou un jeu en expliquant ce que vous aimez. A l'issue du confinement, vous retournerez ces livres ou jeux dans votre bibliothèque habituelle ou au bibliobus. Profitez et abusez de cette proposition gratuite qui peut vous faire du bien, conclut le communiqué de la Province !