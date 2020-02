Des habitations privées d'eau depuis plusieurs jours, à Musson et Baranzy

Les villages de Musson et Baranzy ont été impactés.

D'après le journal l'Avenir, vendredi alors que des travaux de construction du nouveau château d'eau étaient prévus, ils ont été annulés car une fuite a été constatée au réservoir de Musson-Baranzy. Le château d'eau se vidait.

L'origine de la fuite a été difficile à trouver. Pendant trois jours, les ouvriers ont effectué des recherches. Sur la page facebook, la commune de Musson informe le public en temps réel, quant à l'évolution de la situation.

Hier soir, une fuite a été détectée et n'impactait plus que trois maisons. La situation devrait tout doucement revenir à la normale.

En attendant, la commune a effectué des distributions de bouteilles d'eau.

