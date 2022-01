Des formations pour les demandeurs d'asile dans le secteur du tourisme à Durbuy chez Marc Coucke

Toutes les initiatives sont les bienvenues pour faire face à la pénurie de main d’œuvre ! A Durbuy, Marc Coucke et son entreprise de tourisme et de loisirs, "La Petite Merveille" ont entamé une collaboration avec les centres pour demandeurs d'asile de la région. Et ce jeudi, c'était le tout premier jour de formation. Ils sont 28 demandeurs d'asile des centres de Barvaux et Hotton à avoir franchi les portes du Sanglier des Ardennes pour y suivre une formation de quatre semaines avant quatre semaines de stages. Et ils sont tous très motivés. " Ça se passe vraiment bien " " j’ai envie d’apprendre ce métier parce ça me plait beaucoup " " C’est un métier idéal pour moi. J’ai appris à faire des cocktails et c’est plutôt facile… ". L’initiative de la Petite Merveille, qui propose aujourd'hui 350 emplois à Durbuy et dans les environs, est dans la droite ligne du plan d'action du Secrétaire d'Etat Sammy Mahdi "demandeur d'Asile cherche emploi" ,qui peut être activé après 4 mois de présence en Belgique... " Par ces formations," explique Sammy Mahdi, "les demandeurs d’asile peuvent avoir des perspectives plus positives pour leur avenir." Rien ne dit que ceux qui suivent la formation seront encore là demain parce qu'ils risquent l’expulsion. Mais pour Bart Maerten, l'associé Marc Coucke, le jeu en vaut la chandelle... " Il y a parmi les demandeurs d’asile des personnes qui ont des diplômes et des qualifications," explique Bart Maerten, " et qui demain pourraient travailler dans les technologies. D’autres pourraient travailler dans les kayaks ou à la " plonge ". Nous essayerons de leur trouver une place là où il y a un manque ! " Premier bilan de ces formations dans quelques semaines.