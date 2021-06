Des élèves de 5ème et 6ème primaire visitent le parc éolien de Fauvillers

A quoi servent les éoliennes ? Comment fonctionnent-elles ? Les questions fusent… Les élèves de 5ème et 6ème primaire des écoles de Tintange, Fauvillers et Sainlez ont visité, ce vendredi, le nouveau parc éolien de leur commune.

Ce parc compte 5 éoliennes et est situé entre Warnach et Bodange. Le site est actuellement en phase de tests et devrait être mis en service courant du mois de juin. Les 5 éoliennes de 150 m de hauteur maximale de pale, ont une capacité annuelle de 10 MW, soit l’équivalent de l’alimentation de 7 500 ménages. Rappelons que l'une des 5 éoliennes a été cédée à la coopérative citoyenne Lucéole.

Alors pourquoi organiser une visite scolaire ? Romuald Servaye, chef de chantier Eneco Wind nous explique l'intérêt de la démarche : " Les énergies renouvelables font partie du programme en fin de cycle primaire, et on a édité un petit fascicule théorique à destination des enseignants et des élèves. Et puis, ici, c’est la partie pratique, plus fun avec les explications et la visite de l’éolienne. On entre à l'intérieur. Je crois que c’est important quand on termine un parc éolien, de s’intégrer au sein de la communauté, au sein du village, donc inviter les enfants à venir voir le parc, cela nous semble opportun. "

L’une des institutrices présente sur place trouve également la démarche intéressante : " Je pense que les parents parlent beaucoup des éoliennes, il y a les pour , les contre… c’est bien que les enfants prennent conscience qu’il y a différentes sources de production d’énergie, fossile, nucléaire, renouvelable, …et c’est important de peser le pour et le contre, on en parle et on développe ses arguments, ça fait aussi partie du programme des grands ! "

Et c’est vrai que sur place, les enfants ont posé beaucoup de questions.