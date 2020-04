Des cours sur Skype pour reconnaître les chants des oiseaux pendant le confinement

Moins de bruit de voitures, pas d’avions dans le ciel... Avec ce confinement, vous entendez peut-être un peu plus chanter les oiseaux. Et si vous rêvez d’en profiter pour apprendre à les reconnaître, il sera bientôt possible de le faire grâce à des cours sur Skype.

Vincent Louwette, guide nature de Natagora, a lancé cette initiative un peu par la force des choses. "D’habitude ces cours se donnent sur le terrain, en forêt entre les provinces de Liège et de Luxembourg, explique-t-il. Avec le confinement, il a fallu un peu revoir les plans. Raison pour laquelle ces cours auront lieu en visioconférence." Ces cours un peu particuliers débuteront le 16 avril prochain. Pendant quatre séances d’1h30 organisées les lundis et vendredis en soirée, le guide nature donnera ses petits trucs et astuces pour reconnaître les chants d’une soixantaine d’oiseaux.

Et ça tombe plutôt bien, puisque le mois d’avril est la période idéale pour prendre le temps d’écouter les oiseaux. "On est en plein dans l’essor des chants d’oiseaux, les parades vont commencer, les batailles territoriales et les nichées aussi ", détaille Vincent Louwette.

Les inscriptions sont souhaitées à l’adresse vincent.louwette@natagora.be ou au 0494 037 397. Le prix de la formation est fixé à 65 euros.