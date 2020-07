Des concerts gratuits et en ligne à la place du festival de Saint-Hubert

Le Royal Juillet Musical de Saint-Hubert, rendez-vous incontournable pour les amoureux de musique, passe cette année en version digitale et streaming. C'est ainsi que ce festival s'adapte au contexte très particulier du Covid-19. Nicolas Poës, journaliste pour La Meuse Luxembourg, a rencontré plusieurs artistes qui participent au festival. Il est intervenu dans Luxembourg Matin pour nous en dire un peu plus. Il était notre invité dans le cadre de "#Restart", le plan de la RTBF lancé en soutien à la culture et aux médias, secteurs durement touchés par la crise du Covid-19.