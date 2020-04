Des chèques-soutien pour les commerces de Libramont-Chevigny

Comment aider les commerçants, les entrepreneurs et les indépendants libramontois ? C’est la question que s’est posée le collège communal de Libramont-Chevigny :

"En fait, on a été contacté par des commerçants qui avaient des problèmes de liquidité, vu qu’ils étaient totalement ou partiellement fermés, alors que les coûts fixes, eux, sont toujours là. On a réfléchi pour savoir comment les aider .

Après réflexion avec le collège, une conférence-call avec les commerçants, on a décidé de mettre en place un mécanisme de "chèques-soutien", explique l’Echevine du Commerce, Carole Janssens.

Mise en place en collaboration avec l'asbl CIEL (Commerces Indépendants Entité Libramont-Chevigny), l'opération "chèques-soutien" propose ce mécanisme :

"Chaque ménage de la commune peut dès à présent et jusqu'au 30 juin 2020, commander quatre chèques-soutien d’une valeur de 25€, auxquels la commune ajoutera 10% de bonus. Ces "chèques-soutien" seront à valoir dans un commerce libramontois jusqu'au 31 décembre 2020. La totalité des bons achetés (ainsi que le complément offert par la commune) seront reversés directement aux commerces concernés afin qu'ils puissent bénéficier rapidement de liquidités. Ces apports sur leur compte n’impactent en rien la prime de 5.000€ à laquelle ils ont droit si ils sont éligibles (voir code NACE) auprès de la Région Wallonne, ni le prêt passerelle."

La population est invitée à participer directement via un formulaire en ligne disponible sur le site internet de l'Administration communale de Libramont-Chevigny ou en remplissant un formulaire réponse distribué dans toutes les boîtes aux lettres du territoire.

"On a mobilisé une grande partie de nos agents communaux pour que tout soit prêt rapidement, c’était un vrai travail d’équipe", conclut l’Echevine.

