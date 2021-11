Des caves uniques en Belgique à Marche-en-Famenne pour les fromages du Samson

C'est un artisan-fromager réputé qui a implanté son atelier et ses salles d'affinage sur la zone du WEX à Marche-en-Famenne. La Fromagerie du Samson existe depuis une vingtaine d'années mais se trouvait à l'étroit dans ses installations namuroises de Thon-Samson (Gesves). La Ville de Marche-en-Famenne et Idelux ont facilité son implantation sur la zone de WEX. Outre les ateliers de fabrication, on trouve dans les nouveaux locaux, des caves d'affinage voûtées conçues pour être dans les mêmes conditions ou presque que dans les caves de nos ancêtres... " Faut savoir que l’affinage représente 30% de la qualité finale de l’affinage et c’est un point souvent négligé. Et ici nous avons la chance d’avoir pu collaborer avec la Maison Mons à Montbrison (Auvergne) " Des caves voutées ont été aménagées, des caves qui se trouvent pourtant au même niveau que les ateliers de fabrication mais " on a isolé ces caves avec une couche d’un mètre de terre, le même principe qu’une cave ou qu’une grotte ". Et pour favoriser l’humidité, un serpentin d’eau glycolée circule dans les murs des caves.