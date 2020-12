Des bulles locales pour les fêtes, avec le Crémant bio de Torgny

Pour les fêtes il est possible de consommer local en matière de Crémant, grâce au Crémant bio de Torgny.

Après les vendanges en septembre, une autre étape importante dans l'élaboration de la cuvée 2020, c'est le dégorgement. Reportage au Vignole du "Poirier du Loup" en compagnie de Claude Pethe, qui nous explique en quoi cette opération consiste :

"Quand la bouteille a 7 jours, on la met dans de l'eau, avec du glycol. En cinq minutes le goulot est glacé, donc la pression qui est à l'intérieur de la bouteille va nous éjecter ce petit bouchon de glace, et c'est ce qui s'appelle le dégorgement.

Moi je suis arrivé il y a 13 ans, j'avais travaillé en Champagne, je connaissais un peu les ficelles du métier, on est venu me chercher; brave comme je suis, j'ai travaillé avec eux, à Torgny. A partir de là on a eu des subsides de la commune de Rouvroy, et de la Région wallonne, on a investi, et on a fait du Champagne, qu'on appelle ici du Crémant."

Compte tenu de la récolte. En 2020, ce sont quelque 7000 bouteilles qui seront produites au "Poirier du Loup".