Des balades en triporteurs électriques en Ourthe et Famenne, cet été, pour les personnes âgées

Depuis plus d'un an, les personnes âgées sont longtemps restées confinées dans les homes et maisons de repos ! Aujourd'hui, les GAL (groupes d'action locale) du Pays de l'Ourthe et Romana, dans le nord de la Province se sont associés pour proposer aux pensionnaires des maisons de repos, "le vélo sans âge" sous la forme de promenades en triporteurs ...C'est au Danemark, à Copenhague, que le projet "Cycling without Age" a vu le jour. Et partout où l'idée a fait son chemin l'objectif est le même : "offrir plus de mobilité aux personnes âgées, aux résidents de home ", explique Thomas Lamotte du GAL Romana, grâce un vélo adapté. " Ce vélo c’est en fait un triporteur avec un bénévole ou un membre du personnel du home qui pédale à l’arrière et deux personnes âges à l’avant qui profitent du paysage et de la promenade. " C’est un triporteur à assistance électrique ", précise Carole Wéry, du GAL Pays de l’Ourthe, vu la région vallonnée et il est adapté pour les personnes âges notamment pour pouvoir y prendre place. C’est très confortable où on se sent en sécurité. " Autre avantage de la formule, on peut conserver une distance suffisante entre le conducteur et les passagers. Manque plus que le bon temps pour que tout le monde puisse profiter au maximum de ces balades. Dès le mois de juin, deux triporteurs vont aller, de mois en mois dans les homes et maisons de repos des neuf communes concernées.