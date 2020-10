Des Arméniens ont manifesté ce matin aux Trois Frontières

Ce matin, pendant plusieurs heures ( entre 5 h 45 et 9 h environ ), une centaine de manifestants ont entièrement bloqué le rond-point formé par la N830 (Avenue de l'Europe) et la N804 (rue de Feihaut) à Aubange. Ce rond-point qui relie la France ( Longwy ) , la Belgique (Aubange) et le Grand-Duché de Luxembourg (Rodange ).

Les manifestants pacifistes étaient des membres de la communauté arménienne. Ils ont bloqué le trafic, à cet endroit très emprunté par les travailleurs frontaliers, pour sensibiliser le grand public, au conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan dans le Haut-Karabakh. "Nous voulons un réveil de la communauté internationale, c'est un cri du peuple", ont confié des manifestants à nos confrères Luxembourgeois de "L'essentiel. "