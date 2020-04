Des allocations familiales aussi pour les enfants de familles recomposées de frontaliers

Une bonne nouvelle pour les frontaliers qui travaillent au Grand-Duché de Luxembourg : la Cour de Justice de l’Union européenne estime que l’Etat Luxembourgeois a discriminé des enfants de familles recomposées de frontaliers.

En août 2016, le Grand-Duché met en place une réforme de son système d’allocations familiales. Pas de changement significatif pour les familles luxembourgeoises. En revanche, avec cette réforme, tous les travailleurs frontaliers (Allemands, Français et Belges) qui ont une famille recomposée, ne peuvent plus, depuis lors, percevoir une allocation familiale que pour leurs propres enfants, plus pour ceux de leur conjoint avec lesquels ils n’ont pas de lien de filiation.

Depuis quatre ans, associations de frontaliers et syndicats dénonçaient cette discrimination, et de nombreux frontaliers l’ont contesté devant les juridictions sociales luxembourgeoises. Le dossier a finalement abouti devant la Cour de Justice de l’Union européenne.

La Cour qui estime qu’il y a bien discrimination. "Le droit à une allocation familiale est liée à l’exercice, par un travailleur frontalier, d’une activité salariée." Mais pour la Cour européenne, "est à considérer comme enfant du travailleur frontalier, pouvant bénéficier indirectement de ces avantages sociaux, non seulement l’enfant qui a un lien de filiation avec ce travailleur, mais également l’enfant du conjoint de ce travailleur, lorsque ce dernier pourvoit à l’entretien de cet enfant."

Bref, le Luxembourg va devoir également admettre au bénéfice des allocations familiales, les enfants vivant dans le ménage du travailleur frontalier et avec lequel il n’a pas de lien de filiation. Une décision saluée comme il se doit notamment par le syndicat luxembourgeois OGBL qui explique "avoir soutenu de nombreux dossiers similaires actuellement pendants devant les juridictions nationales de la sécurité sociale."

L’OGBL appelle à la régularisation sans délai de tous les dossiers litigieux en cours et conseille aux travailleurs frontaliers concernés, qui n’ont pas encore déposé réclamation, de le faire sans délai. Même s'il est certain que la période de confinement actuel ne favorisera pas un traitement rapide des dossiers…

Quant au Gouvernement luxembourgeois, il n’a pas encore réagi officiellement et attend d’avoir pris connaissance dans le détail du jugement de la Cour de Justice de l’Union européenne.