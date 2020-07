Dernier hommage à Guy Lutgen à Bastogne

Simplicité et sobriété pour les funérailles de l’ancien Ministre et Bourgmestre de Bastogne, Guy Lutgen, ce jeudi matin dans l’église Saint-Pierre, au centre de Bastogne. Mesures de distanciation obligent, la famille et les proches de Guy Lutgen, ses compagnons de route, ont été les seuls, à prendre place à l’intérieur de l’église. En tout 90 personnes. Mais la messe était diffusée à l’extérieur à l’aide de haut-parleurs. Toujours dans le respect des distances de sécurité, une trentaine de personnes, toutes de la région de Bastogne ont ainsi, également, pu participer à ce dernier hommage. Mais, même si on notait la présence de plusieurs personnalités politiques, comme le Président national du CDH, Maxime Prévot, aucun discours n’a été prononcé lors de la cérémonie. La famille avait tenu à privilégier les témoignages et ce sont ses petits enfants qui sont venus évoquer la personnalité de leur grand-père. Guy Lutgen était un " homme entier et généreux ", " une impressionnante force de caractère " et " quelqu’un avec qui nous avons passé tant de bons moments ", ont encore ajouté ses petits enfants "… Nul doute qu’en temps normal, le parvis de l’église Saint-Pierre aurait été noir de monde mais les quelques dizaines de personnes rassemblées avaient, toutes, absolument tenu, à être présentes et "dire un dernier merci" à Guy Lutgen. Après la cérémonie, c’est dans la plus stricte intimité, que la famille s’est rendue au crématorium de Ciney pour ensuite revenir déposer l’urne au cimetière de Bastogne.