Dernier conseil communal à Manhay et retour sur le dossier des chemins du Bois de Harre

Dernier conseil communal hier soir à Manhay et le retour du dossier des chemins du Bois de Harre. Il était question de l'aménagement d'une voirie en compensation du déclassement de quatre chemins entre Deux-Rys et Harre. Et ce, aux frais d'Alfred Wilms, propriétaire du domaine du Bois de Harre qui souhaite ces déclassements. Le point avait déjà été reporté en août dernier car aucune réunion de concertation entre tous les protagonistes n'avait eu lieu. C'est désormais chose faite, comme nous l'explique l'actuel Bourgmestre Pascal Daulne au micro de Jordane Meyer :

"Des réunions de concertation ont eu lieu entre le propriétaire et le comité de défense, pour essayer de trouver un terrain d'entente, puisque la justice de paix de La Roche-en-Ardenne a rendu un jugement. Les chemins tels que repris à la place des chemins, ont été prescrits par usage trentenaire dans le chef du châtelain."

Mais les opposants au projet étaient hier soir au conseil communal. Ils sont particulièrement déçus de ne pas avoir vu le principal concerné lors de ces réunions de concertation. On écoute Franka :

"On espérait la présence de Wilms, on avait des espoirs de médiation, son avocat s'est présenté seul, et ce que Wilms veut c'est continuer les procédures."

Finalement le conseil a adopté le projet majorité contre opposition. Marc Generet, conseiller de la minorité mais futur Bourgmestre, a regretté que la majorité sortante ait pris cette décision, malgré le mouvement de protestation, et ce à trois semaines de la nouvelle législature. Il a déploré que la future majorité soit ainsi mise devant le fait accompli.