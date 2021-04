Depuis un an, malgré la crise, la Brasserie Lupulus fourmille d'idées et de projets avec succès

L'an prochain, la Brasserie Lupulus de Courtil-Gouvy fêtera ses 15 ans d'existence. Une brasserie créée par Pierre Gobron, l'un des deux fondateurs de la Chouffe. Il travaille, aujourd’hui, avec ses deux fils et une équipe qui fourmille de projets. Même en cette période de crise sanitaire, les projets sont nombreux. Mais la production, qui avait dû encaisser le premier confinement, subit, à l’heure actuelle, les conséquences du deuxième confinement ! "Si l’été 2020 avait été excellent, le reconfinement d’octobre a été un coup de massue", commente Mathieu Close, commercial chez Lupulus. "Des stocks qui ne sont jamais sortis de l'entrepôt et les fûts arrivent à leur date de péremption. Nous étudions de quelle façon les valoriser !" Malgré ce contexte difficile, la Brasserie Lupulus a développé différents projets depuis un an. Le plus récent, proposer des bières en canettes, mais pas les bières habituelles de la brasserie, " des recettes nouvelles et des bières très tendances, comme les bières "Neipa" (New England IPA), "des bières hyper houblonnées ", explique Julien Gobron qui se conservent mieux dans une canette. " Un essai concluant puisque, toutes les canettes sont parties rapidement. La brasserie planche sur la suite. Sinon, ces derniers mois, un autre produit a déjà eu son succès une pils Lupulus mais une pils bio et elle est déjà fort demandée pour la prochaine réouverture du secteur Horeca. Et puis, la bière fruitée de la Brasserie Lupulus, la Fructus, est désormais commercialisée en bouteille et son taux de sucre a diminué pour pouvoir être exportée notamment vers la France. Quant à la Triple, elle est désormais utilisée affiner un fromage à pâte mi-dur. Enfin pour le quinzième anniversaire, un nouvel investissement se concrétisera, un hall logistique bien nécessaire et situé à cinq minutes de la brasserie.