Depuis septembre 2016, l'administration communale de Wellin est fermée. Des problèmes de stabilité avaient été détectés dans le bâtiment. Aujourd’hui, plus d’échafaudage. Et le chantier de rénovation se précise. Hier soir, le conseil communal de Wellin examinait le cahier des charges pour la partie gros œuvre de la réfection de l’intérieur de l’édifice. Une rénovation d’ampleur précise Benoît Closson, Bourgmestre de Welllin :

"On a obtenu le permis d'urbanisme et on va bientôt lancer les marchés. Nous pourrons commencer les travaux au dernier trimestre 2019. En tout cas on sait où on va et ce sera un très bel outil au service du public. Sur l'arrière du bâtiment ce sera conséquent comme travaux, plus d'1.000.000 d'euros."

Et cette année marquera aussi le grand retour du carnaval au centre-ville du 8 au 10 mars après deux ans aux abords du complexe sportif :

"Avec une nouveauté, dès le vendredi soir, le centre qui sera piétonnier. Par sécurité et pour la convivialité."