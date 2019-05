Depuis mardi matin, une bande de covoiturage est accessible sur la E-411, entre Arlon et Sterpenich

Depuis hier matin, une bande de covoiturage est donc accessible aux automobilistes sur la E-411, entre Arlon et Sterpenich. Comme plus au nord entre Wavre et Bruxelles.

C'est une première en Europe. L'objectif est de réduire les nombreux embouteillages, notamment vers le Grand-Duché de Luxembourg. Les conditions sont simples : il faut être au moins trois dans un véhicule léger et ne pas dépasser les 50 km/H. Sous peine de recevoir une amende de 58 euros. Héloise Winandy, porte-parole de la SOFICO, nous explique pourquoi ces axes ont été choisis....

Et le bilan est positif à l'issue de cette première journée, mais des aménagements sont encore nécessaires pour pouvoir poursuivre le trajet sur la bande après le poste frontière de Sterpenich côté grand-ducal. On parle d'un projet-pilote tout prochainement mais les travaux d'élargissement et d'aménagement ce ne sera pas avant 2021.