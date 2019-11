Depuis 2012, la Province de Luxembourg et l'UCM proposent un audit "qualité service commerce"

Ca se passe via des appels à projets. Et le dixième appel à projets concernait quatre hôtels et quatre commerces du terroir. Pour les commerces comme pour les hôtels, la méthode utilisée est la même, un questionnaire auprès de la clientèle, un client mystère qui débarque, puis on analyse les résultats. Edith Parisse relève quelques uns des points qui pourraient être améliorés :

"Souvent il y a un problème de visibilité à l'extérieur. Il faut que le client quand il passe dans la rue, puisse identifier le commerce. Pour un hôtel, il faut systématiquement renvoyer un mail au client, suite à sa réservation. Avec des détails, comme un parking difficile à trouver. Ou une réception, logée, par exemple dans une librairie, il faut le signaler."

Côté commerces du terroir, les lauréats sont Bernichèvre à Barnich, Au Pays de la Vieille Salme à Vielsalm, Terres Paysannes à st Hubert et la Choco Laiterie que vient de lancer Carine Demey à Strainchamps, Fauvillers. L'an prochain l'opération Qualité-Service-commerce devrait aussi concerner des agriculteurs qui pratiquent le circuit court.