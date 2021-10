Démission de la bourgmestre de Neuchâteau, Michèle Mons Delle Roche jette l’éponge

L’annonce est tombée vers 14 heures sur la page Facebook de la bourgmestre. Dans un bref message adressé à ses administrés, Michèle Mons Del Roche évoque des divergences de vues entre elle et les membres de son groupe politique, dirigé par le MR Yves Evrard : "je souhaitais une nouvelle gouvernance mais rien n’a changé, sauf les protagonistes", précise la bourgmestre démissionnaire. "J’ai voulu mettre en place des projets et rien n’avance comme je le souhaite car il y a trop de freins."

L’ancienne magistrate aura donc tenu un peu plus d’un an à ce poste et c’est visiblement épuisée, qu’elle raccroche l’écharpe mayorale : "Je ne peux continuer ainsi au péril de ma santé face aux grossièretés, aux injures et à la vulgarité auxquelles je suis confrontée."

Malgré la déception, Michèle Mons Delle Roche précise qu’elle continuera à siéger comme conseillère indépendante et conclut en rappelant "l’affection qu’elle porte à cette commune depuis plus de soixante ans."