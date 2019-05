Démission d'un conseiller de la majorité à Léglise

Pol Hubermont a remis sa démission ce mardi. "La pression était trop forte" nous a-t-il expliqué sans vouloir faire davantage de commentaires. Pol Hubermont avait été montré du doigt pour avoir débité illégalement un chêne endommagé dans la forêt domaniale de Mellier. Dénoncé dans la presse, le conseiller avait regretté son geste et avait annoncé qu'il paierait une amende, ajoutant qu'il donnerait le bois dérobé au CPAS. La pression est montée d'un cran cette semaine, lorsqu'un ouvrier communal a commenté cette affaire sur facebook.

Cela n'a pas plu au bourgmestre Francis Demasy. L'ouvrier a été prié de ne pas venir au travail lundi et mardi, et mardi en fin de journée, un collège communal exceptionnel s'est réuni et devait décider du sort de cet ouvrier. Ce dernier ne s'y est pas présenté pour s'expliquer car il dit ne pas avoir été convoqué par écrit et officiellement.