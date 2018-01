Déménagement du bureau de poste de Libramont: une "ineptie", selon certains

On vous en parlait hier, le déménagement du bureau de poste de Libramont à Recogne (à l'Aliénau) a été reporté, de quelques jours ou semaines, suite à des soucis au niveau de la demande de connexions informatiques et téléphoniques.

Alors, même s’il n’est pas encore effectif, le projet de déménagement ne plait pas à tout le monde. Il a même été qualifié "d’ineptie" par Jonathan Martin (DéFI), tête de liste déclarée pour le scrutin communal à Libramont, et Daniel Ledent (PS), conseiller communal à Libramont. Tous deux critiquent, dans un communiqué commun, le choix de la localisation retenue (Rocogne), "dans un local non visible depuis les grands axes de communication et qui ne dispose que de quelques places de parking".

Ils se montrent également sceptiques concernant les propositions formulées par le bourgmestre, à savoir la création d'un point poste dans le centre-ville ou d'un Telbus pour rejoindre Recogne depuis le centre.