Demain jeudi sortira le dernier numéro de l'hebdomadaire grand-ducal Le Jeudi

L'annonce suscite un certain émoi dans le monde médiatique grand-ducal. Demain, sortira le dernier numéro de l’hebdomadaire le Jeudi. Cet hebdomadaire francophone, publié au Luxembourg depuis 22 ans. Editpress, la société éditrice du quotidien Tageblatt, qui détient des parts dans les journaux Le Quotidien, L’Essentiel et le magazine Revue, a annoncé ce mardi l'arrêt de la publication.

Dans un communiqué, Editpress explique que cette décision fait suite aux profondes mutations de la presse avec internet et une perte de la manne publicitaire non compensée par une augmentation du nombre d'abonnements. La société Edit annonce qu'elle va entamer avec syndicats et travailleurs la discussion sur un plan social dans les prochains jours.