Découvrir la Gaume de manière insolite et ludique à travers les cinq sens, c'est ce que propose la Maison du Tourisme de Gaume ce samedi 24 août à Chassepierre.

Un événement qui sera centré sur la Gaume, son artisanat et sa nature, le tout exploré par le biais des cinq sens.

Deux circuits pédestres seront proposés aux visiteurs, il y aura un marché des artisans et producteurs locaux, de la musique, des contes, du théâtre, et des animations pour les enfants à chassepierre. Le but est de braquer les projecteurs de manière positive sur la Gaume, précise Virginie Mohy de la Maison du Tourisme de Gaume :

"Le projet s'intitule "Les sens de Gaume", et on attend beaucoup d'amoureux de la Gaume, qui auront à coeur de la redécouvrir à travers les cinq sens. Voir la Gaume, la sentir, la goûter, avec plusieurs arrêts organisés le long des deux itinéraires pédestres, et via les animations organisées, comme le marché."

Les sens de Gaume se déroulera le samedi 24 août, dans le village de Chassepierre, de 13h à 20h. C'est ouvert à tous et c'est gratuit. Les organisateurs recherchent encore des bénévoles.