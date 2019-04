De nouvelles perspectives pour le Terminal Containers d'Athus

C'est le premier port sec de Belgique, un des pivots belges du transport de containers maritimes depuis la Mer du Nord vers la Grande Région et l’Est de l’Europe. Mais la création d’un accès direct vers la France (via Mont-Saint-Martin) doit permettre de gagner la Méditerranée via le TCA. Le lancement du chantier a été officiellement donné vendredi. On écoute à ce sujet le Ministre Fédéral des transports, François Bellot, au micro de Philippe Herman...

Le transport par rail est plus écologique, Frédéric Sacré, porte-parole Infrabel :

"75% du fret est encore transporté par la route. Alors que le rail consomme 6 fois moins d'énergie et émet 9 fois moins de CO2. Donc le rail est très performant, et augmenter son attractivité permet aussi de réduire la congestion routière, donc c'est tout bénéfice sur le plan environnemental, et avec des retombées économiques que le terminal espère nombreuses."