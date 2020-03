De nouvelles affiches pour le CFO, le collectif des femmes qui l'ouvrent

Vous les avez peut-être aperçues ce matin en prenant la route : les nouvelles affiches du CFO, le collectif des femmes qui l'ouvrent.

Des affiches pour promouvoir l'ouverture à l'autre et dénoncer la politique européenne envers les migrants.

Aux quatre coins de la Province de Luxembourg et même au-delà, ces affiches ont été collées cette nuit, aux entrées des villes et des villages ou sur les portes d'entrée des maisons.

C'est la deuxième campagne choc de ce collectif des femmes qui l'ouvrent. Un collectif qui, comme vous allez l'entendre, compte aussi des hommes, comme Philippe, membre du CFO...