Dans le village de Torgny, on ne peut plus boire l'eau du robinet. L'eau est pour le moment impropre à la consommation.

On y a relevé la présence d'entérocoques. Toutes les mesures utiles sont prises pour rétablir la situation au plus vite, explique la commune de Rouvroy sur son site internet.

Les habitants ont été prévenus par un toute-boîte et de l'eau est mise à leur disposition depuis hier.