D1B : l’Excelsior Virton sera au départ

Bien que n’ayant actuellement seulement quatre joueurs sous contrat, l’Excelsior Virton a tenu à rassurer ses supporters. Une équipe sera bel et bien alignée, le dimanche 15 août à 20 heures, pour le match d’ouverture du championnat de D1B, face à Westerlo.

Le club officialise les transferts de Din Sula, un attaquant de Waasland-Beveren, et Keres Masangu, un milieu de terrain du Beerschot.

Nous comptons sur les jeunes joueurs, tant qu’ils allient le talent et la volonté

Le reste du noyau sera essentiellement formé de jeunes éléments et plusieurs partenariats ont été établis avec des clubs de renommée internationale. "Nous comptons sur les jeunes joueurs, tant qu’ils allient le talent et la volonté", reconnaît le nouveau directeur sportif du club, Tom Van den Abeele.

"Les clubs partenaires de notre projet sont essentiellement italiens. C’est le cas de l’AC Milan, de la Juventus, de Genoa et d’Ascoli. Ces cercles prestigieux doivent nous prêter des jeunes éléments qui viendront nous rejoindre dans les prochains jours. Nous ne mettons pas la pression d’entrée. Nous considérons le mois d’août comme un mois de préparation. Une quinzaine d’éléments seront sous contrat pour l’ouverture de la saison mais nous espérons encore réaliser de bonnes affaires en fin de mercato".

Christophe Grégoire (ex-Sprimont et Seraing) sera l’entraîneur de l’équipe, secondé par un ancien du club, Emmanuel Coquelet. Il se dit prêt à relever ce nouveau défi.

On a déjà vu de jeunes équipes réaliser de grandes choses. Alors, pourquoi ne pas rêver de terminer plus haut ?

"Virton est un club historique. Il va fêter son centenaire cette saison. Même si la tâche semble compliquée, tout peut aller très vite en football. Les deux joueurs que nous avons recrutés sont revanchards et nous allons essayer d’engager d’autres éléments qui possèdent le même profil. Dans un premier temps, nous viserons avant tout le maintien. Mais on a déjà vu de jeunes équipes réaliser de grandes choses. Alors, pourquoi ne pas rêver de terminer plus haut ?"

Lors de la conférence de presse de ce samedi, le responsable communication, Patrice Waltzing, a aussi annoncé une autre bonne nouvelle aux supporters : la gratuité du match d’ouverture contre Westerlo.