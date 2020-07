Culture et nature s'entrecroisent à Manhay

Ce jeudi, virée à Manhay, au parc Clorophylle. Nous allons y découvrir à quel point l'art et la nature cohabitent. Emilien Hofmann, journaliste chez Moustique, a été explorer le parc. Il partage son expérience aux micros de Luxembourg Matin, dans le cadre de de "#Restart", le plan de la RTBF lancé en soutien à la culture et aux médias, secteurs durement touchés par la crise du Covid 19.

Dans le cadre de son opération estivale "Destination Wallonie", le magazine Moustique nous emmène cette semaine à la découverte de sites naturels wallons. Dans le numéro qui sort ce mercredi, la province de Luxembourg est mise à l'honneur grâce à un focus sur le parc Clorophylle.

Culture et nature

Cet été, le parc sera accessible sous réservation obligatoire. Alors que le masque y est conseillé, mais pas obligatoire car on est en plein air, le site permettra aux visiteurs de découvrir un parcours fléché où l'immersion dans la nature s'alterne avec la découverte des planches de Jean-Claude Servais, disséminées partout dans le parc.

Et, un peu plus loin, le parc cache un endroit presque féerique: "Il s'agit d'une passerelle en bois de 30 mètres, avec une annexe qui a été ajoutée et qui fait penser à un village de Robin des Bois et qui permet de s'immerger dans la nature", détaille Emilien Hofmann.

Le parc est désormais ouvert depuis le 1er juillet: plusieurs mesures ont été prises pour garantir les visites en toute sécurité.