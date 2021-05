"Cultiver chez l'habitant": un concept innovant lancé en Gaume et dans le pays d'Arlon

"Cultiver chez l'habitant", c'est le concept innovant lancé par Didier Joannes, maraîcher en Gaume et dans le pays d'Arlon.

Passionné de permaculture, c'est la deuxième saison qu'il se rend chez les particuliers pour partager son savoir-faire.

Le principe, c'est qu’un propriétaire mette à disposition, un bout de terrain au maraîcher et en contrepartie il lui restitue une partie de la production. Tout le monde est gagnant. Une formule séduisante pour celles et ceux qui souhaitent consommer des légumes cultivés dans leur propre jardin, mais qui n’ont pas le temps ou la possibilité de créer un potager. La démarche a suscité un réel engouement et Didier Joannes a eu beaucoup de réponses positives, il s’occupe aujourd'hui d’une quinzaine de potagers. La motivation première pour Didier Joannes, c'est la rencontre et le partage : " Bien souvent, je ne connais pas les personnes chez qui je vais, mais il y a rapidement un climat de confiance qui s’installe, et ça, c’est une valeur humaine terrible ".

De leurs côtés, les propriétaires de jardins semblent ravis : " Avec la vieillesse, on ne pouvait plus entretenir notre jardin, donc ici, Didier entretient notre jardin, et en même temps, il peut cultiver ses légumes, c’est une très bonne formule, j’en suis très heureux. Parfois, je lui donne même des conseils ! ", raconte Charles Bach, à Arlon.