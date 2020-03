COVID-19 : plaines de jeux fermées à Martelange

Rubalises et barrières Nadar encerclent la plaine de jeux de Radelange à Martelange, l’image est forte. Le bourgmestre a demandé aux ouvriers communaux de fermer toutes les plaines de jeux de la commune et les terrains multisports. "Depuis ce lundi matin, les ouvriers font le tour pour tout fermer. On n’a rien inventé, on applique le décret gouvernemental pour lutter contre le COVID-19" explique le bourgmestre Daniel Waty.

Ce Week-end, avec le beau temps, les enfants étaient nombreux à se presser sur la plaine de jeux. "Il faut être prudent, éviter que les enfants ne soient trop proches les uns des autres pour éviter qu’ils ne se transmettent le virus".

Si la mesure s’inscrit en droite ligne des obligations de lutte contre la propagation de la pandémie de COVID-19, cela n’empêche pas les enfants, et leurs parents, en recherchent d’activités pour occuper leur progéniture, d’être déçus. Le bourgmestre quant à lui précise qu’il y a "largement assez de sentiers et de grands espaces verts dans notre province pour jouer et profiter sans se concentrer dans un même endroit".