Covid-19 : confinement partiel à la prison d'Arlon

Alors que plusieurs détenus sont positifs au covid-19, il a été décidé de confiner deux blocs de la prison d'Arlon. " Ce n'est pas un lockdown total de la prison, mais deux sections", explique Valérie Callebaut, porte-parole de l'administration pénitentiaire. "Le confinement signifie limiter les mouvements internes et externes dans la prison afin d’enrayer la propagation du virus. Cette mesure a été prise pour maîtriser l'épidémie interne et d’éviter la propagation du virus. Dès que la situation aura été évaluée et sera sous contrôle selon les résultats des tests, le confinement sera levé. "

Pendant ce confinement, les transferts entrants et sortants sont suspendus.