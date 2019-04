Cour d'assises des Ardennes: Philippe Gillet est condamné à 22 ans de réclusion

En France, la cour d'assises des Ardennes a reconnu Philippe Gillet coupable du meurtre sans préméditation de sa petite amie, Anaïs Guillaume. L'agriculteur de 46 ans est condamné à 22 ans de réclusion.

La jeune Française Anaïs Guillaume avait disparu en avril 2013. On avait retrouvé sa voiture brûlée à Chameleux (Florenville). On en avait beaucoup parlé à l'époque. La police avait mené beaucoup de battues et de fouilles. L'homme est par contre acquitté concernant les coups mortels sur sa femme Céline Gillet.

Selon France Bleu la défense compte faire appel de la condamnation de Philippe Gillet.