Coronavirus - Le centre pour demandeurs d'asile de Sainte-Ode en confinement

Le centre d'accueil pour demandeurs d'asile de Saint-Ode en province de Luxembourg a été placé en confinement. Plusieurs résidents ont été testés positifs au coronavirus, annonce lundi la Croix-Rouge de Belgique, gestionnaire du centre. A ce jour, 11 résidents du centre ont été testés positifs sur un total de 280 personnes et 7 autres personnes sont dans l'attente du résultats de leur test. Une vingtaine de personnes au total sont en confinement (contacts rapprochés et positifs) dans une aile dédiée qui a une capacité de 50 places. La situation est définie en "code rouge", sur base des lignes directrices de Fedasil qui établit un code couleur selon la situation épidémiologique. Cela signifie la limitation totale des entrées et sortie au sein du centre d'accueil.

"En imposant ce verrouillage préventif, la situation pourra être correctement évaluée, tandis que les allées et venues des résidents seront restreintes et autorisées uniquement dans l'enceinte du centre", précise la Croix-Rouge. Des zones d'isolement ont été définies pour les personnes testées positives et des procédures établies pour les repas. Dans ce centre, les résidents cuisinent eux-mêmes. Des livraisons de colis alimentaire seront effectués pour pallier l'impossibilité de faire des courses à l'extérieur. Le confinement sera levé quand la situation épidémiologique le permettra, à savoir lorsque plus aucun cas positif ne sera signalé.

"Nous sommes conscients de l'impact et de l'ampleur des restrictions imposées aux libertés d'une population déjà fragilisée par un parcours migratoire souvent périlleux, une vie en collectivité et l'incertitude liée à l'attente d'une décision à leur demande de protection internationale", réagit aussi la Croix-Rouge.