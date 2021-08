Coronavirus en Wallonie : fermeture du centre de vaccination de Marche et Arlon

Samedi marquait la fermeture des centres de vaccination de Marche et Arlon en province du Luxembourg. Depuis le début de la campagne, plus de 381.000 doses de vaccins contre le Covid ont été injectées dans les cinq centres de vaccination qu’a compté la province, souligne le Dr Guy Delrée.

Le ministre Willy Borsus était à Marche samedi à l’occasion de la fermeture du centre de vaccination installé au WEX. Il en a profité pour remercier les équipes mobilisées sur le terrain, mais aussi pour faire le point sur la campagne de vaccination en Wallonie et en province du Luxembourg.

La Wallonie est allée au-delà des objectifs de vaccination qu’elle s’était fixée

"La Wallonie est allée au-delà des objectifs de vaccination qu’elle s’était fixée", souligne le vice-président wallon. "77,8% des plus de 18 ans sont complètement vaccinés, 79,9% ont reçu une dose". La province du Luxembourg compte 183.000 personnes vaccinées, dont 179.119 ont reçu les deux doses.

"La vaccination progresse également de manière très spectaculaire chez les 12-18 ans en province du Luxembourg, avec près de 60% de jeunes vaccinés", souligne encore le ministre.

La province du Luxembourg comptait 5 centres de vaccination : Arlon, Virton, Libramont, Bastogne et Marche. "Ces cinq centres ont fait plus que le job", souligne le docteur Guy Delrée, coordinateur de l’Outbreak Support Team Ambulatoire de la province du Luxembourg.

"Grâce aux plus de 381.000 doses injectées, le taux de vaccination des habitants de la province nous permet de mettre à l’abri nos soins de santé et la société dans son ensemble, même si nous devons encore faire preuve de patience pour pouvoir jouir de tous les fruits de cette protection et donc observer encore quelques mesures barrières".

Plus qu’un centre ouvert

Quatre des cinq centres luxembourgeois sont désormais fermés. La vaccination se poursuivra au LEC de Libramont jusqu’à fin octobre, chez les médecins généralistes, et via une équipe itinérante qui sillonnera la province.