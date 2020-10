Coronavirus : augmentation des hospitalisations en province de Luxembourg

Où en est-on exactement en province de Luxembourg au niveau des hospitalisations dues au covid-19? Les dirigeants de l'intercommunale hospitalière Vivalia ont fait le point. Et les statistiques montrent une recrudescence importante. Ce lundi, 86 personnes au total étaient hospitalisées à cause du coronavirus. Parmi ces patients, douze se trouvaient en soins intensifs. Ils n’étaient que cinq en soins intensifs, il y a 10 jours.

Actuellement, les hôpitaux sont en phase 1B, c'est-à-dire que 50% des lits en soins intensifs sont réservés aux patients covid. A Vivalia, on craint de devoir passer à la phase suivante 2 A , passant à 60 % des lits soins intensifs réservés aux patients covid. Cette phase pourrait même être enclenchée cette semaine. Dans ce cas, le nombre de lits en soins intensifs dévolus aux patients Covid-19 passera de 21 lits - dans la phase 1B actuelle - à 31 lits. La proportion dans les autres services passerait de 84 à 124 lits Covid.

Au niveau organisationnel, les patients peuvent compter sur le personnel médical qui n'est pas touché par le coronavirus. Le taux d'absentéisme au sein des structures de Vivalia est d'ailleurs rassurant, il n’est que de 3,8% .

Au sujet des maisons de repos gérées par Vivalia, une contamination massive a été détectée à la maison de repos de Sainte-Ode où 40 résidents, sur 58ont été testés positifs. Mais la situation est sous contrôle avec sept hospitalisations, une majorité de résidents asymptomatiques et un personnel de la maison de repos négatif au virus.

Les retards se résorbent dans les labos

Quant aux laboratoires, après avoir été submergés de demandes il y a 8 jours, les retards se résorbent. Ces retards étaient en partie dus au fait que certains centres testings des provinces voisines ont été fermés. Au laboratoire d’Arlon, le retard est résorbé ( on compte actuellement entre 400 et 500 tests par jour). A Libramont et Marche, le retard est en train d’être résorbé ( entre 300 et 400 tests par jour ) . Le taux de positivité au Covid-19 se situe entre 15 et 20%. Mais rappelons que depuis une semaine, Vivalia ne teste plus que les personnes présentant des symptômes.