Conseil communal de Vielsalm: présentation d'un projet de 300 nouveaux logements

Un projet de 300 nouveaux logements a été présenté lundi soir, au conseil communal de Vielsalm. Une zone d'aménagement communal concerté (ZACC) à Cahay. L'objectif est de répondre à l'évolution démographique d'ici à 2035, en construisant un quartier résidentiel avec principalement des maisons unifamiliales, et pourquoi pas quelques immeubles à appartements.

Cette zone à Cahay pourra également répondre à des objectifs socio-économiques. Des voiries de distribution et des espaces publics seraient créés. La minorité s'est montrée réceptive mais prudente face à cet avant-projet. Et c'est principalement la densité qui pose question.

Selon François Rion, Ecolo, la commune doit rester une commune rurale. Lors du vote, seule la conseillère de la minorité, Anne Klein s'est abstenue, jugeant l'approbation trop rapide. Prochaine étape, la CCATM qui doit remettre un avis. Puis suite de la procédure avec enquêtre publique...

