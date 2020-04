Confinée à New York, une Gaumaise témoigne

Comment se vit le confinement à New York ? Le coronavirus s'y est propagé à une vitesse folle, causant des milliers de morts.

Comme d'autres endroits dans le monde, Big apple d'habitude bouillonnante, vit au ralenti mais n'est pas tout à fait à l'arrêt. Claire Gondon, originaire d'Etalle, en Gaume, vit à New York depuis 5 ans. Elle nous a raconté comment elle vivait son confinement.

Claire Gondon vit en plein coeur de Manhattan avec son mari et son bébé de 14 mois. Architecte, Claire travaille actuellement dans le développement immobilier. Dernier projet en date : la construction d’une tour de 325 mètres de haut à Brooklyn.

Depuis le confinement, elle travaille dans son appartement situé à Midtown :

"On ne sort pour ainsi dire jamais, sauf pour aller faire les courses. On passe commande en ligne et on va juste chercher la caisse au magasin. Quant aux services de livraison à domicile, ils sont saturés", explique Claire.

Depuis son appartement, Claire voit un New York différent mais pas complètement désert :

"D’ici, on voit la East River, on est juste en face d’un arrêt du ferry. Le matin on y voit les travailleurs essentiels, qui partent travailler, ils portent tous un masque et des gants. Il y a aussi un parc, où les bancs sont la plupart du temps vides. Par contre, nous habitons un immeuble qui compte environ mille personnes, donc avec la densité de population, on voit encore des gens à l’extérieur qui promènent leur chien ou font leurs courses. Le métro new-yorkais circule toujours, mais n’est que très peu fréquenté."

Qu’en est-il du bruit de fond d’habitude omniprésent à New York ? :

"Vu la diminution du trafic, le bruit de fond est atténué mais il est toujours bien présent. Nous, on habite près d’un hôpital, on entend bien les sirènes des ambulances passer, sinon, on entend plus les voitures de police qu’avant ", témoigne Claire.

Concernant les hôpitaux surchargés à New York, Claire confirme qu’il existe bien une crainte générale au sein de la population, de devoir aller à l’hôpital et de ne pas pouvoir être admis.

Autre angoisse : la sécurité de l’emploi. Le nombre de chômeurs ne cesse d’augmenter.

What do you want to do ?

New mailCopy

What do you want to do ?

New mailCopy

What do you want to do ?

New mailCopy

What do you want to do ?

New mailCopy

What do you want to do ?

New mailCopy

What do you want to do ?

New mailCopy

What do you want to do ?

New mailCopy

What do you want to do ?

New mailCopy