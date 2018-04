Concours Toque-Chef pour 50 élèves de l'école communale de Freylange

A l'école communale de Freylange, dans la commune d'Arlon, la cuisine était au menu cette année, pour les élèves. Avec un concours Toque-Chef pour 50 élèves de 6 à 12 ans qui ont enfilé leur tablier et concocter entrée, plat et dessert, avec des ingrédients imposés. Tout cela sous le regard minutieux de leurs professeurs et de trois chefs venus spécialement pour l'occasion. Mais si les enfants sont passés derrière les fournaux cette semaine, le projet a débuté en septembre. Michèle Adam, enseignante, au micro de Jordane Meyer...