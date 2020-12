Comment lutter contre les fêtes clandestines organisées dans des gîtes ?

Deux week-ends de suite, des fêtes clandestines ont été découvertes par la police dans des gîtes de Paliseul puis de Manhay. Comment les propriétaires de gîtes peuvent-ils se prémunir contre de tels événements ? Ce n'est pas évident !

Du côté d'Accueil Champêtre en Wallonie, on déplore en tous cas cette situation et on fait un certain nombre de recommandations aux propriétaires de gîtes. Stéphanie Duysen, Directrice d'Accueil Champêtre Wallonie :

"Les propriétaires ne sont pas habilités, ce sont les membres du groupe qui prennent la responsabilité de ce débordement; ce sont eux qui sont verbalisés. Le propriétaire est entendu, mais pas tenu pour responsable.

C'est un secteur qui n'a pas envie de se voir étiqueté dans la presse. Nos propriétaires sont des gens super pro, en plus ils font preuve d'une grande adaptabilité pour offrir des bons plans last minute. On fait ce qu'on peut, on essaie de mettre des garde-fous mais parfois ce n'est pas suffisant et on le déplore évidemment."