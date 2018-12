"Commémorations dans la lumière et la couleur", un ouvrage du Fonds Baillet Latour et de l'Agence Wallonne du Patrimoine

Le Fonds Baillet Latour et l'Agence Wallonne du Patrimoine viennent de présenter un nouvel ouvrage. Un livre de 350 pages qui reprend 303 vitraux de Wallonie. Une monographie réalisée par deux auteurs, Isabelle Lecocq et Yves Dubois intitulée "Commémorations dans la lumière et la couleur". Vitraux de guerre et patriotiques en Wallonie et à Bruxelles ". Une septantaine d'entre-eux viennent des églises de la Province de Luxembourg. Ils sont répartis en plusieurs catégories comme nous l'explique l'auteure Isabelle Lecocq au micro de Jordane Meyer...