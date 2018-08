"Comm'Vous"», la première liste dévoilée en vue des prochaines élections à Vielsalm

"Comm'Vous", c'est la première liste dévoilée en vue des prochaines élections à Vielsalm. Une liste ouverte et citoyenne, emmenée par l'actuelle Echevine de l'Enseignement Stéphanie Heyden et poussée par le conseiller Jacques Gennen. En plus de onze novices, elle compte 19 candidats, dont cinq conseillers communaux et deux conseillers au CPAS. Parmi eux, Françoise Caprasse, André Boulangé, Jean Briol, Georges Carvahlo et Collette Cremer. La liste se base sur six axes principaux, dont la cohésion sociale, l'enseignement, l'environnement, la sécurité et la santé, la démocratie participative ou encore l'économie. Cette présentation de liste était également l'occasion de faire le point sur la législature qui se termine tout doucement.

Parmi les projets en vue, la transformation du hall des Doyards en hall omnisports, créer une nouvelle polyclinique avec un accueil de première urgence, un nouvel arsenal pour les pompiers, ou encore décentraliser les séances du conseil communal dans les villages.

Jacques Gennen nous dit ce qu'il pense de ces six années...