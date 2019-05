Coeur de village, une épicerie citoyenne à Bellefontaine

Pari tenu ! Des habitants du village de Bellefontaine - Tintigny et de la région ont réussi à récolter assez d'argent et assez de bras pour ouvrir ce samedi, une épicerie citoyenne.

En un peu plus d'un an, sous l'impulsion de l'ADL, l'agence de développement local de Tintigny-Habay, ils ont créé une coopérative, appelée « Coeur de village ». 220 coopérateurs ont ainsi réuni plus de 165.000 euros.

Cela dit, la mobilisation n'est pas que financière. Depuis des mois, plus de 80 d'entre eux se sont activés pour préparer le magasin et ont réalisé d'impressionnants travaux.

Aujourd’hui, pour tenir l'épicerie, une personne à temps-plein et une autre à mi-temps ont été engagées. Mais à côté d'elles, ce sont les citoyens eux-mêmes qui vont se relayer bénévolement. « Bellefontaine est déjà un village très dynamique et là, ça va encore renforcer les liens entre les gens. Et puis, ce sera pratique : on va trouver de tout », explique une citoyenne. L’épicerie proposera non seulement des produits classiques, mais aussi beaucoup de produits locaux et en vrac.

« Coeur de village » a bénéficié de l’accompagnement de la coopérative Prométhique à Saint-Hubert et a aussi pu compter sur un soutien financier wallon via le mécanisme Brasero.